Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de porci și de pasari, afectați de creșterea prețurilor la furaje, gaze și electricitate, pot depune, pana pe 15 septembrie, cereri pentru acordarea de ajutoare excepționale de la stat. Cererile trebuie depuse la centrele teritoriale ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura.…

- Ministrul agriculturii Petre Daea, a avut grija de femeile din viata domniei sale care si-au gasit un rost in viata numai la stat sau in relatia cu statul. Ba chiar au scapat de anchete ale DNA Sotia actuala, numita politic intr-o functie dintr-o institutie privata Actuala sotie a ministrului agriculturii,…

- Din situația centralizata la nivelul Direcției pentru Agricultura rezulta ca au fost declarate calamitate peste 42.000 hectare la culturile de toamna și aproape 70.000 hectare la culturile de primavara. Urmeaza ca toate aceste suprafețe sa fie verificate și evaluate de Comisia stabilita prin ordin al…

- Economie Sprijin de 875 lei/ha pentru fermierii din sectorul vegetal august 1, 2022 08:45 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a inițiat un proiect de act normativ privind acordarea unui ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din sectorul vegetal. Schema de sprijin…

- Avand in vedere ca in județul Satu Mare s-a instalat fenomenul de seceta pedologica extrema pe intreg teritoriul, prefectul județului a transmis catre toate unitațile administrativ-teritoriale o circulara privind modul in care se va gestiona activitatea de evaluare a pagubelor agricole. Din cadrul comisiilor…

- Aproape 18.000 de hectare de culturi agricole sunt afectate de seceta in judetul Iasi și deocamdata sunt facute raportari din o treime din comunele judetului, transmite News.ro Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, a declarat luni ca activitatea de inventariere a culturilor afectate de seceta continua,…

- Cum in perioada urmatoare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe campania de control pe teren pentru anul de cerere 2022, directorul general al Agenției, Adrian Pintea, a adus cateva precizari legat modul in care membrii din echipele de control pot evita conflictul de interese…

- Rețeaua Naționala LEADER (RNL) a organizat trei Forumuri Regionale, cu participarea a 45 de Grupuri de Acțiune Locala (GAL), in Nordul, Sudul și Centrul țarii. Evenimentul a fost susținut de partenerii de dezvoltare ai organizației: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de…