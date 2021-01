Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Un grup de 11 senatori republicani, condus de influentul senator republican de Texas, Ted Cruz, a anuntat ca va contesta victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, pe 6 ianuarie, cand Congresul trebuie sa certifice votul Colegiului Electoral.

- Senatorul american Ted Cruz a declarat ca va conduce campania prin care, împreuna cu alți 10 senatori republicani, va contesta victoria președintelui ales Joe Biden când vor fi numarate rezultatele din Colegiul Electoral, în Congresul SUA, pe 6 ianuarie, transmite Reuters. Cruz…

- Unsprezece senatori republicani au anuntat sambata ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidentiale saptamana viitoare, o ultima tentativa care ar putea intarzia confirmarea victoriei lui Joe Biden, dar nu o va impiedica, comenteaza AFP. Citește și: Dana…

- Unsprezece senatori republicani au anuntat sambata ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidentiale saptamana viitoare, o ultima tentativa care ar putea intarzia confirmarea victoriei lui Joe Biden, dar nu o va impiedica, comenteaza AFP. Pana…

- Unsprezece senatori republicani au anuntat sambata ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidentiale saptamana viitoare, o ultima tentativa care ar putea intarzia confirmarea victoriei lui Joe Biden, dar nu o va impiedica, comenteaza AFP. Pana in prezent…

- Tot mai multi senatori republicani il recunosc pe Joe Biden drept presedinte ales, dupa ce Colegiul Electoral i-a confirmat victoria in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, si resping ideea unei incercari de a rasturna rezultatul alegerilor in Congres, relateaza Reuters.

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…