LIVE | Liberalii aleg noua echipă de conducere (VIDEO) Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. UPDATE 10.40. Florin Cițu prezinta echipa propusa de el pentru conducerea partidului Știrea inițiala Printre cei sustinuti de Citu se numara Dan Vilceanu – secretar generalsi Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur si Lucian Bode pentru functiile de vicepresedinti, Potrivit informatiilor carse au circulat inaintea Congresului PNL, lista sustinuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

