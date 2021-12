Stiri pe aceeasi tema

- Vindecarea dupa infectia cu Sars-Cov-2 este un proces complex care necesita timp si rabdare, iar evaluarea si monitorizarea pacientului sunt indispensabile recuperarii complete. Asta le spun specialistii infectionisti si pneumologi celor care au trecut prin boala si au ramas cu sechele. Iar numarul…

- „Dragii mei, a aparut cartea de povestiri. E in mai toate librariile din țara, se poate comanda de pe site-ul Polirom, nu e nici macar 30 de firfirei. Cum cred ca fiecare am imbracat macar o data in viața o ținuta sport...

- Mai multi medici rezidenti din Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului „Victor Babes” din Timisoara au facut o postare pe pagina de Facebook prin care explica patru mituri legate de vaccinarea anti-COVID. De asemenea, acestia au postat si decizia lor de a merge din casa in casa pentru a le explica…

- Exista diferențe insemnate intre cum sunt afectați plamanii unui pacient infectat cu COVID, dar care s-a vaccinat impotriva virusului, și cei ai unuia nevaccinat și bolnav, atrage atenția miercuri directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara,…

- Cercetatorii universitații Babes-Bolyai prognozeaza ca ajungem curand pe platoul valului 4 de COVID. Platoul valului patru de COVID va fi atins in aceasta saptamana, anunța reprezentanții Facultații de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. Platoul…

- La doar cateva zile de la inmormantarea tatalui sau, legenda folclorului banațean Petrica Moise la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, o alta tragediei zguduie Banatul. Lia Moise, fiica artistului, a murit tot la spitalul Victor Babeș și tot de COVID. Nici ea și nici tatal ei nu erau vaccinați. “La…

- PNL a fost amendat marți, 28 septembrie, de catre Poliția Capitalei. Motivul: nerespectarea masurilor anti-COVID de la congresul partidului. La evenimentul de sambata au participat 5.000 de oameni. Mulți dintre aceștia nu au purtat masca in spațiile inchise sau aglomerate. PNL va plati suma maxima posibila,…

- Doar 19 paturi ATI libere in spitalele din Romania. Brașov și Tulcea sunt județele cu cele mai multe paturi libere la ATI. In restul țarii mai sunt doar 9 paturi libere. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca luni, la ora 14.00, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel…