Lituania cere UE sancțiuni împotriva Rusiei după arestarea lui Navalnîi Lituania, membra a Uniunii Europene, a spus duminica ca va cere Uniunii Europene sa impunsa rapid noi sancțiuni Rusiei ca reacție la arestarea criticului Kremlinului, Alexei Navalnîi, relateaza Reuters.

Poliția l-a reținut pe Navalnîi la sosirea pe aeroportul din Moscova duminica, dupa ce s-a întors în Rusia din Germania pentur prima data de când a fost otravit cu Noviciok vara trecuta.

&"Solicitam Rusiei sa îș elibereze imediat pe Navalnîi și sa îi puna sub acuzare pe cei responsabili de pentru tentativa de ucidere a sa&", a spus ministrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

