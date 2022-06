Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat joi ca atacurile cibernetice asupra infrastructrurii Moscovei risca sa duca la „o confruntare militara” cu Occidentul. Ministerul rus de Externe a precizat, intr-un comunicat, ca SUA si Ucraina sunt responsabile de comiterea unor atacuri cibernetice care au atacat infrastructura critica…

- Rusia si-a retras candidatura pentru a gazdui Expo 2030, deoarece candidatura nu va fi evaluata ”echitabil si impartial” in cadrul actualei ”campanii anti-ruse” purtate de tarile occidentale, sustine Ministerul rus de Externe, relateaza CNN.

- Ambasadorul polonez in Rusia a fost convocat la Ministerul de Externe de la Moscova, a anuntat miercuri seful diplomatiei poloneze Zbigniew Rau, citat de agentia poloneza de stiri PAP. Reactia Moscovei vine la doua zile dupa ce ambasadorul rus la Varșovia fost stropit cu vopsea roșie cand depunea o…

- ''Masura a fost luata ca raspuns la campania mediatica si politica care vizeaza izolarea Rusiei pe plan international si crearea de conditii propice pentru inabusirea economiei'' nationale, a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat.In 24 februarie, armata rusa a lansat o agresiune militara…

- Moscova a declarat 18 membri ai delegației UE in Rusia „ersona non grata.Membrii personalului diplomatic „trebuie sa paraseasca teritoriul Federației Ruse in viitorul apropiat”, a anunțat Ministerul rus de Externe. In comunicat se menționeaza ca decizia vine in urma „acțiunilor neamicale ale statelor…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea a 45 de diplomati polonezi si doi bulgari, in raspuns la o masura similara luata de Varsovia si Sofia, relateaza AFP si Reuters.In baza principiului reciprocitatii, 45 de colaboratori ai ambasadei Poloniei si consulatelor sale generale de la Irkutk, Kaliningrad si Sankt…

- Muntenegru a ordonat joi expulzarea a inca patru diplomați ruși, a anunțat Ministerul de Externe intr-un comunicat. Diplomații respectivi „au violat normele diplomatice”, a precizat comunicatul și ei au la dispoziție o saptamana pentru a parasi teritoriul acestei țari. Un diplomat rus fusese expulzat…

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…