„Little Women” este filmul la care trebuie neapărat să mergi cu mama sau sora ta Mai este o luna pana la Ziua Femeii, insa asta nu inseamna ca nu putem sarbatori mai devreme. Luna februarie aduce cu ea o adaptare splendida a romanului „Little Women”, scris de Louisa May Alcott – poate chiar cea mai buna din toate cate s-au facut pana acum. Filmul „Little Women” este genul de film pe care trebuie sa il vezi cu femeile din viața ta pe care le apreciezi – fie ca vorbim de mame, bunic, surori sau prietene. Povestea urmarește viețile a celor patru surori din familia March, din adolescența și pana la varsta adulta. Despre ce este vorba in „Little Women” Meg (Emma Watson) este cea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trecutul și viitorul sunt doar scenarii carora le dam viața in mintea noastra. Le punem pe repeat, revedem aceleași scene de un milion de ori, retraim emoțiile și conversațiile pana cand avem senzația ca totul se intampla din nou chiar in acest moment. Trecutul a fost și nu va mai fi niciodata. Raman…

- Laura Dern a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Marriage Story'', in regia lui Noah Baumbach, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza…

- Laura Dern a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Marriage Story'', in regia lui Noah Baumbach, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television…

- Acoperișul casei, la fel ca toate dotarile necesare (uși, ferestre, guri de ventilare și altele), este unul dintre acele elemente care, odata montate, ar trebui sa iși pastreze forma, aspectul și funcționalitatea pentru foarte mult timp. Numai ca, uneori, socoteala de-acasa nu se potrivește cu cea din…

- [caption id="attachment_48483" align="alignleft" width="300"] Foto: eastrolog.ro[/caption] Anul 2020 se anunta a fi un an prosper pentru multi nativi din zodiac. Atat pe plan sentimental, cat si pe plan social si profesional, lucrurile par sa se aseze de la sine si, deși vor putea iesi in cale mici…

- Acum, in zilele de sarbatoare inchinate Nasterii Domnului, sa avem sufletul, inima si toata fiinta indreptate spre Dumnezeu. Gandul nostru sa cuprinda in rugaciune si iubire pe cei dragi ai familiei noastre, dar si pe cei care sufera boli si nedreptati pe fata pamantului.

- Multi oameni iubesc testele psihologice, scrie mesajeinspirationale.com. Citeste si IGNATUL PORCILOR 2019. Ce trebuie sa faci ca porcul taiat sa aiba o carne gustoasa Unii fac astfel de teste pentru a testa sau intelege ceva, iar unii chiar se distreaza si folosesc rezultatul pentru…

- Când Luna Noua radiaza în cosmos, este vremea pentru noi începuturi, semnalul ceresc ca trebuie sa lași în urma trecutul și sa o iei de la capat. Pe 26 Noiembrie, Luna Noua s-a aflat în Sagetator, semnul cel mai independent și aventuros din tot zodiacul. Iata de ce…