Litigiu petrolier în Irak: Bagdadul şi Kurdistanul optează pentru „dialog” Puterea federala de la Bagdad si Kurdistanul autonom irakian au dat asigurari sambata ca opteaza pentru „dialog” in ce priveste litigiul petrolier care ii opune de cateva luni, pe fondul unor proceduri judiciare afectand relatiile bilaterale, noteaza AFP. Premierul Mustafa al-Kazimi l-a primit sambata pe seful guvernului regiunii autonome, Masrour Barzani, in prima sa vizita la Bagdad din 2019. Pe plan economic, cele doua parti au discutat despre necesitatea de a intari „coordonarea” pentru „ameliorarea climatului de afaceri si atragerea investitiilor”, potrivit unui comunicat al serviciilor premierului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

