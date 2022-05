„Literatura de lângă noi”, la Pogor: un proiect a cărui primă ediţie, mâine, e dedicată Ucrainei „Literatura de langa noi" este un proiect ce propune sa aduca mai aproape de publicul roman literatura din estul, sudul si centrul Europei. Prima editie este dedicata Ucrainei si il va avea ca invitat pe scriitorul si jurnalistul Alexandru Vakulovski. Intalnirea va avea loc maine, incepand cu ora 15, in sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor" - Casa Junimii. De asemenea, vor participa scriitori din Romania si Republica Moldova si vor fi invitati online si scriitori ucraineni. Evenimentul va fi moderat de prof. Nicoleta Munteanu, coordonatoare a clubului de lectura Alecart. Prima discutie se va… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Literaturii Romane Iași lanseaza un nou proiect cultural, „Literatura de langa noi”, ce iși propune sa aduca mai aproape de publicul roman literatura din estul, sudul și centrul Europei. Gandit pe termen lung, programul propune o explorare culturala care sa conduca la descoperirea…

- Au inceput inscrierile pentru Preadmitere la UMFST „George Emil Palade" din Targu-Mureș. Inscrierea candidaților se va face exclusiv pe platforma de inscriere on-line dedicata Preadmiterii 2022 accesand pagina [email protected] Perioada de inscriere la Preadmitere la studii de Licența este 19 aprilie…

- Administratia Joseph Biden nu sustine, in momentul de fata, propunerea Poloniei privind trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 Ucrainei, apreciind ca aceste capabilitati nu ar modifica eficienta Fortelor Aeriene ucrainene, ci ar genera "riscuri majore" privind un conflict direct NATO-Rusia.…

- Sesiuni de jocuri didactice și terapeutice, precum și donații necesare in jucarii și rechizite, au fost oferite in aceste zile de grea incercare pentru locuitorii din țara vecina copiilor refugiați in zona Sucevei. Le-au fost aproape studenții Facultații de Științe ale Educației din USV, impreuna ...

- Incepand de marți, 1 martie, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș sunt funcționale doua centre de donații, unul situat in incinta Facultații de Farmacie (strada Gheorghe Marinescu nr. 38), cu programul 8.00 – 20.00, și unul amplasat…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti pune la dispozitia refugiatilor din Ucraina cazare si hrana, informeaza un comunicat de presa al institutiei de invatamant superior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Franța a decis sa trimita echipamente militare defensive in Ucraina pentru a sprijini țara impotriva invaziei Rusiei, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei franceze, adaugand ca problema trimiterii de arme ofensive este inca in discuție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bombardament rusesc in apropierea Romaniei, Poloniei? Rusia va cauta sa atraga tari NATO in conflictul din Ucraina, crede Radu Carp, profesor al Facultatii de Stiinte Politice de la Bucuresti. „Scenarii ce pot fi luate in calcul de fortele armate ruse: – bombardamente strategice in apropierea granitelor…