Lista țărilor cu risc epidemiologic. Spania și Italia intră în zona roșie Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Spania, Italia, Suedia, Dominica si Maldive au fost incluse in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat noua lista a țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare incepand cu data de […] The post Lista țarilor cu risc epidemiologic. Spania și Italia intra in zona roșie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania și Italia intra in zona roșie, potrivit hotararii adoptate, vineri, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri noua lista a țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, s-a decis: -in zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința a modificat hotararea privind regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din statele terțe, valabile in perioada 10.12.2021 – 08.01.2022, in sensul ca se excepteaza de la masura carantinei…

- In zona roșie de risc epidemiologic ridicat la virusul SARS-CoV-2 au intrat Spania, Italia, Suedia, Republica Dominicana si Maldive, transmite Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, vineri, 17 decembrie, lista țarilor cu risc epidemiologic. Spania, Italia și Suedia se afla printre țarile care intra in zona roșie.

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Franța și Portugalia, in zona roșie, Spania in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, vineri, actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. In zona rosie au intrat Franta,…

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Romania iese din zona roșie. Italia, in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri, Hotararea nr. 106 care prevede actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Vezi Anexa HCNSU…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Hotararea CNSU nr. 97 Se aproba Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19. Cehia, Ungaria si Danemarca au intrat in zona rosie. In zona rosie au intrat: Cehia, Ungaria, Danemarca, Islanda, Luxemburg, Maldive si Insulele Cayman; In zona galbena au intrat…