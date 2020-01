Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat astazi cine sunt procurorii care s-au inscris si care indeplinesc conditiile de participare pentru sefiile marilor parchete din Romania- Parchetul General, DIICOT si DNA, potrivit PRESACURATA.ro.Candidatii pentru sefi parchetului instantei supreme: Ionel…

- Ministerul Justiției a publicat lista finala a candidaților pentru șefia DIICOT, DNA si a Parchetului General. Giorgiana Hosu, Daniel Horodniceanu, Ioana Albani, Viorel Badea și Teodor Nița s-au inscris in concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef al DIICOT. Aceștia susțin interviul pe 17 ianuarie…

- Ministerul Justiției a facut publica marți lista completa a procurorilor care s-au inscris in cursa pentru șefia marilor parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT. Surpriza este procucor general interimar, Bogdan Licu. El nu s-a inscris in cursa pentru nici una dintre funcțiile de conducere. Pentru…

- 8 candidați s-au inscris pentru funcția de procuror general, 5 pentru cea de procuror-șef al DNA și tot atația pentru șefia DIICOT. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Marți vor fi anunțate numele procurorilor, insa lista poate fi completata, daca unii au trimis dosarele prin…

- Catalin Predoiu a anunțat, marți, ca 8 candidați s-au inscris pentru funcția de procuror general, 5 pentru cea de procuror-șef al DNA și tot atația pentru șefia DIICOT. Marți, vor fi anunțate numele procurorilor, insa lista poate fi completata, daca unii au trimis dosarele prin poșta.Incepe…

- Catalin Predoiu a explicat ca la Secția pentru procurori a CSM au fost respinse delegarile pentru Giorgiana Hosu și Oana Haineala in funcții de conducere in DIICOT deoarece trebuie sa existe „stabilitate”. Bogdan Licu a primit, insa, prelungirea delegarii ca șef al Parchetului General.„S-a…

- Noi audieri in dosarul evenimentelor din 10 august. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost chemat la DIICOT sa aduca noi lamuriri. Badulescu a precizat ca are calitatea de martor. Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a fost audiat timp de trei ore. El a spus ca a fost intrebat in legatura…

- Ministerul Justitiei organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr.17, sect.5, cod 050741, in perioada 09.12.2019 04.02.2020, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea functiilor vacante de conducere, respectiv: Prim adjunct al Procurorului general…