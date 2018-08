Stiri pe aceeasi tema

- Surse citate de Realitatea TV arata ca cei patru asasini de care vorbea Liviu Dragnea ar fi, de fapt, recuperatori din Brazilia, veniți in Romania sa iși recupereze o serie de datorii pe care Liviu Dragnea le-ar avea la ei.Jurnaliștii arata ca Liviu Dragnea ar fi facut o serie de afaceri in…

- Inovarea tehnologica in domeniul serviciilor financiare, cunoscuta in prezent sub numele de fintech, ia amploare și in Romania. Numeroși antreprenori romani lanseaza afaceri care iși propun sa furnizeze servicii financiare prin utilizarea de software-uri și tehnologii moderne, concurand direct cu bancile…

- Revista americana Forbes, in ediția sa elecronica, a inclus recent 5 romance in lista sa cu 100 de antreprenoare din Europa pe care orice om de afaceri debutant e bine sa le urmareasca pe Twitter și LinkedIn, ca modele in business.

- Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului, a declarat luni, in cadrul unei dezbateri, ca mediul de afaceri este "coloana vertebrala a economiei" si ca este adaugat pe lista obiectivelor Agendei 2030 privind dezvoltarea durabila.…

- Raluca Badulescu, Marian Ionescu, Razvan Ciobanu și Oreste Teodorescu vor fi audiați ca martor in dosarul ”stupefiante pentru VIP-uri”, care a explodat azi dimineața la DIICOT Ploiești. Manelistul Elvis Armeanca ar fi suspectat de trafic de droguri de mare risc și a fost citat vineri la DIICOT. Surse…

- Dezvaluire pe surse! Bugetul.ro a aflat din cauza cui pierde omul de afaceri Gigi Becali sume uriașe. Chiar daca a facut investiții masive, formația omului de afaceri Gigi Becali nu a reușit sa ia titlul nici in sezonul recent incheiat, FCSB terminand a doua, in spatele clujenilor de la CFR.El a ajuns…

- Ucraina a introdus noi sanctiuni la adresa mai multor entitati din Rusia, inclusiv sase partide politice, organizatii publice, cat si mai multi oameni de afaceri si oficiali rusi, informeaza agentia de stiri Tass.

- NICIO SANSA… Liberalii vasluieni nu vor prinde pozitii eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor. Conform unor surse, Partidul National Liberal si-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe lista urmand sa fie chiar presedintele Ludovic Orban. Alte nume…