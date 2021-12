Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat un control inopinat la cele opt companii de asigurari care vand RCA, a anunțat, astazi, Valentin Ionescu, directorul general al Direcției Asigurari – Reasigurari din cadrul ASF. Instituția vrea sa verifice procesul de subscriere, de constatare,…

- ​​Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis în data de 5 octombrie ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) sa devina administrator interimar la City Insurance, mandat pentru care fostul lider RCA la care s-a demarat falimentul va trebui sa-i achite FGA un onorariu de 27.000 de euro…

- “F ondu l de Garantare a Asiguratilor a luat act de publicarea in Monitorul Oficial a Deciziei nr.1148/17.09.2021 a Autoritatii de Supraveghere Financiar a (ASF) prin care s – a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S A si constatarea starii…

- „Am adoptat o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor ca urmare a insolventei a companiei City Insurance. Am vrut sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere de pe urma acestui faliment. Tot in sedinta de Guvern, am cerut…

- In acest moment, potrivit legii, conducatorii auto ar trebui sa aștepte luni sau poate și ani pana cand instanța va declara definitiv falimentul City Insurance, la fel cum s-a intamplat si in cazul altor doua companii care au ieșit de pe piața asigurarilo, Carpatica si Astra, potrivit Radio Romania…

- Industria autohtona a asigurarilor a ajuns la maturitatea si un nivel de reglementare prin care sa poata trece cu bine peste efectele oricaror disfunctionalitati si avem convingerea ca toti asiguratii cu polite incheiate la City Insurance vor beneficia, atunci cand este cazul, de despagubiri prin…

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența care sa permita Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) sa poata face plata despagubirilor catre asigurați imediat ce ASF retrage autorizația Citu Insurance și deschide procedura de faliment, fara sa se mai aștepte ca falimentul sa fie declarat prin decizia…

- Cutremur pe piața asigurarilor auto. Cel mai mare asigurator din Romania ar putea disparea! City Insurance, lider al pietei asigurarilor, nu a reusit sa depuna suma necesara pentru a acoperi cerinta de capital minim pana la inceputul acestei saptamani, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara. …