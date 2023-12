Luni, 18 decembrie 2023 va avea loc votul final in Parlament pentru stabilirea conducerii ASF. Pe lista finala a candidaților se afla și Alin Chitu, fost secretar de stat la Ministerul Finanțelor, care candideaza pentru funcția de membru. Ziarul Puterea a dezvaluit in urma cu puțin timp principalii candidați inscriși in cursa pentru președinția Autoritații. Intre timp, pe lista au aparut nume noi. Iata cum arata acum lista completa a propunerilor pentru viitoarea conducere ASF: The post Lista oficiala a candidaților inscriși in cursa pentru președinția ASF appeared first on Puterea.ro .