Deducerile fiscale vizeaza veniturile pana in 4.500 de lei, impactul bugetar fiind de 3 miliarde de lei/an im 2023. Astfel, tinerii pana in 26 de ani vor beneficia deduceri de 15% din impozitul pe venit cu valoare maxima de 383 de lei. Se vor aplica si deduceri pentru familiile care au copii, de 100 de lei/copil daca copiii sunt la o forma de invatamant. Daca o familie are mai mult de 4 copii, impozitul pe venit este zero. Contractele part-time vor plati contributii ca salariu minim pe economie, daca ai doar un singur contract. Exceptii vor face elevii/studentii pana in 26 de ani, persoana…