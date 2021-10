Organizatorii Festivalului Film Bun, ce are loc in perioada 8-10 octombrie 2021, la Centrul Cultural Lira din Moinești, anunța un program de filme atent selectate pentru pasionații de cinema. Proiecțiile vor fi insoțite de sesiuni de discuții alaturi de invitații speciali ai ediției: Irina-Margareta Nistor, Ada Galeș, Octavian Strunila, Magda Catone și Andrei Zinca. Intrarea la proiecții este libera, in limita locurilor disponibile, iar accesul se face conform prevederilor legale. In deschidere, ruleaza comedia-drama Complet necunoscuți, cu regia semnata de Octavian Strunila, despre care acesta…