Lista farmaciilor deschise permanent de Paste, in Bucuresti Un numar de 32 de farmacii vor avea program permanent in Capitala, in perioada sarbatorilor pascale, iar 232 au program semi-permanent.



Pentru a veni in intampinarea nevoii populatiei de a sti care sunt farmaciile deschise in perioada sarbatorilor de Paste, Colegiul Farmacistilor Bucuresti a publicat pe site-ul www.cfbucuresti.ro lista pe sectoare a farmaciilor cu program permanent si semi-permanent din Capitala.



"Asa cum puteti constata, asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste este asigurata de un numar de…

Sursa articol: business24.ro

