Lista cu ţările „neprietenoase” la adresa Rusiei. Care este procedura temporară de îndeplinire a obligaţiilor faţă de anumiţi creditori străini Guvernul rus a aprobat luni o lista cu tari si teritorii neprietenoase, care au intreprins actiuni considerate ostile la adresa Rusiei, companiilor si cetatenilor ei, fata de care persoanele fizice si intreprinderile ruse isi vor putea rambursa datoriile in ruble, o moneda a carei valoare a pierdut 45% din ianuarie. Aceasta a comunicat luni serviciul de presa al cabinetului de ministri de la Moscova, precizand ca a fost semnat un ordin executiv in acest sens, potrivit TASS și RIA Novosti. In acest sens, Rusia a declarat luni ca toate acordurile comerciale cu companii si persoane din asa-numitele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

