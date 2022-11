Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vine spre comunitațile locale cu un important suport financiar. Astfel, la nivel național, au fost aprobate 427 de proiecte de proiecte de finanțare locala (Componenta C10 – Fondul Local), cu o valoare totala de 1,280,762,008.32 lei (TVA inclus). Dintre aceste proiecte, doua se regasesc in zona Turzii. Mai [...] Articolul LISTA cu cererile de finanțare aprobate in zona Turzii, prin PNRR (C10)! Vin bani la Tureni și la Frata! apare prima data in TurdaNews .