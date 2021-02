Lista concertelor anunțate pe 2021! Raed Arafat nu este convins că vor avea loc 27 februarie Toto Cutugno, Sala Polivalenta, București 6 martie We Love Retro-Anii 2000, BT Arena (Polivalenta), Cluj-Napoca 15 mai Aternosfera, Arenele Romane, București 14-16 mai Burger Fest 2021, Verde Stop, București 21 mai Cargo-25 ani, spectacol aniversar, Arenele Romane, București 23 mai Zucchero, Arenele Romane, București 21-23 mai Timișoara Street Food Carnival, Muzeul Satului Banațean 4-6 iunie SAGA Festival 2021, Parcul Izvor 4-5 iulie Maximum Rock Festival 2021 9-13 iulie UNTOLD Odyssey, Aeroportul Otropeni, Marea Mediterana 11-13 iunie Retro Music Festival 2021, Romexpo 18-20 iunie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 27 februarie Toto Cutugno, Sala Polivalenta, București 6 martie We Love Retro-Anii 2000, BT Arena (Polivalenta), Cluj-Napoca 15 mai Aternosfera, Arenele Romane, București 14-16 mai Burger Fest 2021, Verde Stop, București 21 mai Cargo-25 ani, spectacol aniversar, Arenele Romane, București 23 mai Zucchero,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.878 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 69 de persoane au muritIn intervalul 20.01.2021 (10:00) – 21.01.2021…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de precipitatii valabila pana sambata dimineata in 15 judete. Astfel, in intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 - 9 ianuarie, ora 4:00, in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge, iar local in Oltenia,…

- Pana astazi, 29 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 623.066 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 549.262 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.637 cazuri noi…

- Un nou bilanț al infectarilor cu coronavirus este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 16 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Alba se menține, pentru a șasea zi consecutiv pe Locul al IX-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 7 decembrie 2020, de județele Ilfov cu 7.32, Constanța cu 7.21, București cu 6.34, Cluj cu 5.55, Brașov cu 5.08, Sibiu cu 4.79, Argeș cu 4.63 și Arad…