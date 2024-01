Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca doar 20 de antibiotice vor putea fi eliberate in farmacii in regim de urgența. Instituția a venit, joi, cu lamuriri suplimentare cu privire la tipurile de tratament antibiotic care vor putea fi achiziționate fara rețeta. Din cele 82 antibiotice menționate in anexa ordinului…

- Romanii vor putea sa cumpere doar anumite cantitați de antibiotice ca doza de urgența, adica pentru 48 de ore. Pentru restul tratamentului este nevoie de rețeta de la medic, care va ramane la farmacie. Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Razvan Prisada: Lista,…

- Ministerul Sanatații (MS) a facut precizari, luni seara, despre procedura de eliberare a antibioticelor in farmacii, fara rețeta. Aceste medicamente pot fi obținute fara prescripție pentru o perioada de 48 de ore. Farmaciile vor avea obligatia sa raporteze zilnic toate medicamentele din categoria antibiotice…

