Lista celor 19 străzi din Iași pe care se deschid în curând şantiere Pentru fiecare lot, termenul de executie este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ce firme vor executa reabilitarile? Cel putin 11 strazi din oras pot intra in proces de modernizare odata ce vremea o va permite. Pentru alte opt strazi, Primaria ar putea desemna castigatorul licitatiei organizate pana la sfarsitul lunii februarie. In cazul celor 19 artere de circulatie au fost lansate patru proceduri de licitatie in toamna anului trecut. Valoarea lucrarilor ajunge la circa 10 milioane euro (inclusiv TVA), in conditiile in care vor fi modernizati circa 12 km de drum. Unde… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

