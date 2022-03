Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii “Swift”, insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicata decizia institutiilor comunitare privind sanctiunile care vizeaza companiile bancare ruse. Decizia, care va intra in vigoare peste zece zile, vizeaza sapte banci din Rusia – VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank si Vnesheconombank…