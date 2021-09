Lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic: Bulgaria a intrat în zona roşie Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista tarilor considerate cu risc epidemiologic. Cele mai importante modificari vizeaza intrarea Bulgariei pe lista rosie si iesirea, de pe aceeasi lista, a Portugaliei si Tunisiei. Germania a intrat, de asemenea, pe lista galbena. Hotararea CNSU poate fi citita AICI , iar lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic poate fi consultata AICI . – in zona rosie au intrat: Bulgaria, Norvegia, Lituania, Slovenia, Bermuda, Sri Lanka si Guernsey; – in zona galbena au intrat: • din zona rosie, in urma scaderii incidentei: Portugalia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

