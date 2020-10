Lipsurile sistemului sanitar, accentuate de criza covid: nu sunt mijloace tehnice suficiente, nici personal calificat

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda cazurilor Covid semnalate cu cateva ore inaintea partidei, Ripensia a jucat cu lotul disponibil la Sannicolau Mic si a obtinut accederea in 16-imile Cupei. Ros-galbenii s-au impus cu 1-0 in fata celor de la Soimii Lipova prin golul lui Cosmin Sarbu din penalti. Ros-galbenii nu au fost impiedicati…

- In fata noului record de contagieri cu virusul SARS-Cov-2 inregistrat in urma cu o luna, medicii greci se tem ca sistemul public de sanatate nu va mai putea face fata unei escaladari a cazurilor asteptata pentru lunile mai grele, noiembrie si decembrie, in plin sezon de gripa, relateaza luni EFE…

- Viorel Husanu, președintele Sanitas, a fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta și-a povestit pe Facebook experienta de infectare cu coronavirus, la 11 zile dupa ce a fost depistat pozitiv. De asemenea, intr-o intervenție pentru Digi24, acesta a spus ca toata familia sa este infectata. „Ma sperie…

- Ziarul Unirea Peste 5.000 de cadre medicale și personal auxiliar din sistemul sanitar romanesc, infectați cu COVID-19 de la debutul pandemiei De la debutul pandemiei de coronavirus in Romania, 5.224 de angajați din sistemul sanitar din țara, cadre medicale și personal auxiliar, s-au infectat cu Covid-19,…

- Inspectoratul Școlar Județean Sibiu monitorizeaza in continuare dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din județ.

- Spitalul Județean Suceava se confrunta cu o criza de personal. Conducerea a cerut sprijinul Direcției de Sanatate Publica insa institutia suceveana nu are parghii legale pentru a furniza cadre medicale spitalului. Conducerea spitalului spune ca se poate ajunge pana la incapacitatea de a trata patologia…

- Studentul confirmat se va izola fie in unitatile de izolare si tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu conditia ca deplasarea pana la acesta sa se faca cu mijloc de transport personal, si nu cu mijloace de transport in comun. Contactii de camera ai studentului confirmat vor fi carantinati…

- Numarul de decese dupa infectarea cu coronavirus in Iran a depasit 25.000, a anuntat joi Ministerul Sanatatii de la Teheran. Conform datelor preluate de dpa, in ultimele 30 de zile s-au inregistrat 80.000 de cazuri noi si 5.000 de morti; totalurile au ajuns astfel la 436.319 cazuri, dintre care 25.015…