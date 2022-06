Lipsa vitaminei D mărește riscul de demență și accident vascular cerebral Lipsa vitaminei D ar putea duce la demența, avertizeaza un grup de cercetatori australieni, subliniaza doctorul Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistica medicala, referindu-se la un studiu efectuat in premiera la Universitatea din Australia de Sud. „Cercetatorii au descoperit o asociere intre nivelurile scazute de vitamina D și volumul redus al creierului. Scaderea vitaminei D a fost, de asemenea, legata de un risc crescut de accident vascular cerebral și demența. Pana la 17% din cazurile de demența ar putea fi prevenite prin creșterea vitaminei D (…)”. Studiul a descoperit –concluzioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

