Creșterea facturilor la energie și a unei penurii critice de lucratori care duc la constrangeri in ceea ce privește aprovizionarea cu alimente și combustibil amenința cu blocarea recuperarii Marii Britanii de la pandemie și cu proteste pe strada. Crizele au starnit discuții in ziare și in randul politicienilor despre o „iarna a nemulțumirilor", o referire la […]