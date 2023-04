Lipsă apă pe mai multe străzi din municipiul Onești! Echipele RAJA sunt nevoite sa intrerupa furnizarea apei potabile de astazi – 25 aprilie 2023, ora 22.00 pana maine – 26 aprilie 2023, ora 06.00, ca urmare a unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa din municipiul Onești. Prin urmare, in intervalul orar mai sus menționat, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii […] Articolul Lipsa apa pe mai multe strazi din municipiul Onești! a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

