- Starul argentinian Lionel Messi se numara printre cei patru jucatori testati pozitiv la COVID 19 de Paris Saint Germain, inainte de reluarea antrenamentelor in vederea meciului de luni cu Vannes D4 din 16 mile Cupei Frantei, transmite AFP.Leo Messi, Juan Bernat, portarul Sergio Rico si Nathan Bitumazala…

- Ilie Nastase s-a infectat cu COVID-19, dupa ce a fost plecat in vacanța cu soția sa in Turcia. Fostul tenismen a avut parte de o vacanța cu peripeții, avand in vedere ca și soțoia sa Ioana Simion s-a infectat cu virusul.

- Episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul Gurie, a murit. Era infectat cu COVID-19 in stare grava. A predat și la Alba Iulia Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei infectat cu COVID-19 a murit. A fost profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitații „1 Decembrie…

- Claudiu Bleonț trece prin momente grele. Celebrul actor a fost testat pozitiv cu coronavirus. Acesta a luat decizia de a-și administra ambele doze ale serului impotriva COVID-19. Cum se simte cunoscutul artist? Claudiu Bleonț, infectat cu COVID-19: cum se simte actorul? Veste trista pentru fanii actorului!…

- Noi informații apar in dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-ar fi rapit și ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Ce a pațit complicele barbatului, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Complicele lui Gheorghe Dinca, transferat in stare grava cu COVID…