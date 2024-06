Stiri pe aceeasi tema

- Ultima runda a programului DiscoverEU, anunțata de Comisia Europeana luni, va oferi un total de 35.511 de permise de calatorie tinerilor din Europa, din care 1.475 provin din Romania. Aceste permise de calatorie permit deplasarea gratuita in Europa pentru tinerii beneficiari, incepand cu aceasta vara.…

