”Începe să scadă consumul de antibiotice”, anunță ministrul Rafila Ministrul Rafila spune ca ”incepe sa scada consumul de antibiotice”, datorita reglementarilor in privința prescrierii și eliberarii acestora, fara a ingradi dreptul de a folosi aceste medicamente. ”Incepe sa dea rezultate foarte bune, incepe sa scada consumul de antibiotice. Vreau sa facem o precizare, cred ca oamenii nu au fost bine informati sau au fost […] The post ”Incepe sa scada consumul de antibiotice”, anunța ministrul Rafila appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Bistrita, ca reglementarile introduse in ceea ce priveste prescrierea si eliberarea de antibiotice incep sa dea rezultate si a reamintit faptul ca nu a fost interzis dreptul de a utiliza astfel de medicamente, ci se doreste reducerea infectiilor…

- „Vedem produse romanesti cu adaos comercial foarte mare, iar produsele care vin din import au un adaos comercial foarte mic. Ne dorim foarte mult ca toti romanii sa aiba acces la alimente romanesti in retail si la preturi corecte. Mai mult de atat, aceasta ordonanta sau proiect de lege care va veni,…

- Zeci de parlamentari USR și UDMR au inițiat un proiect legislativ pentru aplicarea unei cote reduse de TVA, de 9%, la produse de igiena de baza, cum ar fi tampoane igienice, tampoane interne de uz feminin, șervețele, scutece pentru copii și adulți, pasta de dinți, deodorante corporale și sapunuri de…

- Consumul de alcool pana la pierderea cunoștinței sau „leșin" este un lucru obișnuit in randul celor care iși permit acest obicei. Dar poate avea un impact serios asupra creierului, potrivit unui cercetator in neuroștiințe.

- Prefectura Prahova a transmis, joi, la pranz, ca se impun masuri suplimentare de evacuare in zona adiacenta craterului format la surparea de la Slanic. „Prefectul județului Prahova roaga cetațenii orașului Slanic sa-și pastreze calmul, sa colaboreze cu instituțiile statului și sa aiba incredere in…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, anunța o investiție deosebit de importanta pentru locuitorii din satul Cațelu, comuna Glina. Aici urmeaza sa fie construita o gradinița moderna cu program prelungit, care va avea 80 de locuri. Thuma spune ca a fost semnat contractul de asociere intre Primaria Glina…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…