Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul argentinian Lionel Messi va egala, luni, recordul de meciuri jucate în tricoul echipei FC Barcelona, detinut de Xavi, informeaza lequipe.fr.Xavi a jucat de 767 de ori pentru echipa catalana, în toate competitiile. Messi, 33 de ani, va atinge acelasi numar în meciul…

- Ilaix Moriba (18 ani) a marcat primul gol in tricoul „blaugrana”, in victoria Barcelonei cu Osasuna din La Liga, scor 2-0, iar tanarul produs de La Masia este curtat de echipele titrate din fotbalul european. Estadio El Sadar va ramane mereu in memoria lui Ilaix Moriba. Motivul? A fost locul unde a…

- Barcelona a ratat șansa sa se apropie de liderul Atletico Madrid, remizand cu Cadiz, 1-1, in etapa a 24-a din La Liga. Catalanii au condus cu 1-0 din minutul 32, dar au ratat victoria pe final, Cadiz egaland din penalty, in minutul 89. Dupa meci, fundașul francez Clement Lenglet, cel care a facut faultul…

- Barcelona a invins Deportivo Alaves, scor 5-1, in runda #23 din La Liga, iar Lionel Messi (33 de ani) l-a egalat pe fostul sau coechipier, Xavi (41 de ani), intr-un clasament al partidelor disputate in La Liga in tricoul „blaugrana”. Barcelona continua forma buna in campionat și a ajuns la 12 meciuri…

- Barcelona a suferit pentru a trece de Bilbao, scor 2-1, într-un meci contând pentru erapa cu numarul XXI din LaLiga. Lionel Messi a marcat un super gol din lovitura libera în duelul de pe Camp Nou, iar victoria a fost adusa de o reușita a lui Antoine Griezmann. Catalanii au…

- Barcelona s-a impus in deplasarea de la Huesca, scor 1-0, prin golul marcat de Frenkie de Jong (23 de ani), iar Lionel Messi (33 de ani) a atins o noua borna impresionanta dupa victoria catalanilor cu ultima clasata: #500 de meciuri in La Liga. Barcelona a inceput cu dreptul anul 2021 dupa victoria…

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi, nu va evolua in ultimul meci al anului pentru formatia blaugrana, contra lui Eibar, marti seara, in etapa a 16-a din La Liga, scrie EFE. Conform sursei, Messi, care se afla in tara sa natala pentru a petrece sarbatorile de iarna, a primit acceptul,…

- Barcelona va disputa marți, 29 decembrie, ultimul meci oficial din 2020, catalanii urmând sa dea piept cu Eibar pe Camp Nou. Aflat în vacanța la Rosario, în Argentina, Messi a primit din partea clubului acceptul de a veni în Spania miercuri (n.r. 30 decembrie), ceea ce…