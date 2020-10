Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian și-a emoționat fanii printr-o dezvaluire cutremuratoare. Starul internațional a povestit ca a trait o adevarata drama in momentul in care tatal sau a murit, lasand in urma multa suferința. De atunci, vedeta a invațat sa prețuiasca timpul din plin.

- Familia lui Florin Salam trece printr-o mare tragedie. Fratele artistului s-a stins din viața, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus! Nepoata manelistului a transmis un mesaj dureror pe pagina sa de socializare, dupa moartea tatalui!

- Tatal ei s-a stins fulgerator din viața, insa fiica secreta a lui Constantin Dinescu are un mare regret! Ce iși dorea cel mai mult femeia, inainte ca barbatul sa-și dea ultima suflare!

- Editorial al Ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman 23 august marcheaza cea de-a 81-a aniversare a Pactului Ribbentrop-Molotov. Acesta a dus la suferința și moartea a zeci de milioane de persoane in Europa. Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului amintește de moartea, suferința…

- „Mateiu nu avea nimic din generozitatea sufleteasca a tatei. Era dispretuitor. Amar, plin de morga si mai ales snob. Aceasta ne facuse pe noi, fratii mai mici, sa-l botezam «domnul conte» si sa radem de aerele ce si le dadea. Radea si el, dar cu atata superioritate, incat parca tot el iesea invingator”,…

- Tatal surorilor Gabor, Emil Gabor, a decedat pe 24 iunie. Monica și Ramona nu au putut ajunge sa-l conduca pe ultimul drum, de randuiala ocupandu-se sora lor, Alina. Odata ce restricțiile de calatorie in contextul pandemiei au fost ridicate, in urma cu o saptamana, Ramona a revenit in Romania din Dubai,…

- A trecut un an de cand fostul om de afaceri, Marcel Toader, s-a stins din viața, in urma unui stop cardiac. Tragedia l-a marcat profund pe fiul sau, de care era foarte apropiat. Nici acum, dupa parastasul tatalui lui, baiatul nu iși poate reveni din șoc.

- Barbatul a fost prins marti seara si a fost dus la Urgente pentru a fi stabilizat, dupa ce s-a injungiat in zona pieptului si si-a taiat venele. Acesta nu a fost audiat in mod oficial de catre autoritati, insa oamenii legi au incercat sa discute cu acesta. Politistii au declarat pentru "Adevarul"…