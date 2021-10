Stiri pe aceeasi tema

- Rapid nu va beneficia de sprijinul galeriei, dupa ce Peluza Nord a anunțat ca nu va participa la meciul cu CFR Cluj, pe fondul restricțiilor privind pandemia de coronavirus.Rapid are cinci meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. CFR Cluj este liderul clasamentului, cu trei victorii la rand.Rapid…

- Dupa demiterea lui Adrian Mutu, poziția de antrenor ramâne libera la FC U Craiova. Marius Șumudica era un nume important pentru ocuparea postului vacant, dar nu a fost convins de propunerea clubului.Antrenorul a anunțat, astazi, în cadrul unei intervenții pentru gsp.ro, ca discuțiile…

- Eveniment nefericit la meciul de fotbal FC U Craiova – CSU Craiova dupa ce un suporter al echipei FC Universitatea 1948 a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a facut infarct pe stadion. Acesta sosise din Caraș-Severin pentru a fi alaturi de echipa favorita. Polițiștii din Craiova au deschis…

- Adrian Mutu, 42 de ani, a demisionat de la FCU Craiova, dupa eșecul cu rivala CS Universitatea, 0-2 in partida disputata duminica, 3 octombrie, in Banie, in runda a 11-a din Liga 1, informeaza Gazeta Sporturilor.Dupa un start bun de sezon, Adrian Mutu a ajuns la 7 partide fara victorie pe banca oltenilor…

- Gardul locuintei presedintelui CS Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a fost vandalizat inaintea derbiului loc cu FC U Craiova, conform news.ro Persoane necunoscute au scris pe gardul proprietatii din Craiova a fostului international mesaje ca "Cartu=Sifon", CSU=Clona" si "Mori". "Nu…

- Sambata, 25 septembrie, de la ora 21.00, meciul zilei din Liga 1 va fi cel dintre FCSB și Academica Clinceni. Comentariul va fi asigurat de vedeta Prima TV, Florin Calinescu alaturi de Bogdan Cosmescu. Cele doua echipe se intalnesc in etapa a zecea a Ligii 1, dupa ce FCSB vine dupa doua victorii importante,…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, in derby-ul etapei cu numarul 9 din Liga 1. Sorin Carțu, președintele oltenilor, a vorbit despre eșecul echipei sale in fața campioanei. Totul despre CFR Cluj - CS Universitatea Craiova „De fiecare data ne dau goluri numai din faze fixe și nu…

- Noul conducator al gruparii CFR Cluj este baimareanul Cristian Balaj. Acesta a confirmat marți seara numirea in funcție. Noul președinte al ardelenilor a fost instalat dupa mai bine de doua saptamani de la demiterea lui Marian Copilu. Printr-o postare in mediile sociale, Cristian Balaj a confirmat intelegerea…