- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat in data de 4 octombrie a.c., la inițiativa președintelui organizației, Mihai Daraban, cea de-a doua reuniune dedicata lansarii proiectului privind conectivitatea aeriana interurbana pe teritoriul Romaniei. In cadrul acestei intalniri, a…

- 45% dintre rezervarile de toamna efectuate au fost facute intr-un oraș mare din Romania. In topul celor mai rezervate orașe pentru city-break sunt Brașovul, Bucureștiul, Sibiul și Cluj-Napoca.Vremea care se menține calda și prețurile mai mici sunt cel mai bun stimulent pentru calatoriile romanilor…

- Pachetul acesta de masuri este mult mai toxic decat poate cineva sa iși imagineze pentru ca, de fapt, te cocoșeaza de doua ori daca ești companie: unu te cocoșeaza cu taxe, doi te cocoșeaza ca iți crește cheltuielile cu salariile, a spus Dan Vilceanu, la un post Tv. Fostul ministru al Finanțelor a criticat …

- Saptamana europeana a mobilitații debuteaza sambata in 3 000 de orașe din 50 de țari. In acest an, accentul este pus pe mobilitatea durabila și eficienta din punct de vedere energetic.

- NATO ia atitudine dupa o noua drona cazuta in țara noastra: „Continuam sa monitorizam situația in stransa legatura cu autoritațile romane” NATO ia atitudine dupa o noua drona cazuta in țara noastra: „Continuam sa monitorizam situația in stransa legatura cu autoritațile romane” Romania a anunțat NATO…

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, Reuven Azar, a luat legatura cu secretarul de stat Raed Arafat si i-a transmis ca autoritatile din tara sa sunt gata sa ofere sprijin in tratarea si recuperarea marilor arsi, reiese dintr-un comunicat transmis de ambasada. ‘Domnul ambasador a luat legatura cu…

- 15 consilii județene vor sa inființeze o companie de transport aerian, care sa asigure legatura intre principalele orașe ale țarii, anunța Buna Ziua Brașov. Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat luni, 17 iulie, o intalnire in format hibrid cu reprezentantii mai multor consilii…

