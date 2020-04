Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care doresc sa afle detalii despre situatia anularii pachetelor turistice si a rambursarii sumelor achitate au la dispoziție o linie telefonica dedicata, deschisa de catre Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA). „La nivelul Ministerului…

- O noua linie telefonica de tip TelVerde va fi funcționala de luni pana sambata, in intervalul orar 8.00 - 24.00, anunța Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Noul numar de telefon ofera suport psihologic si sprijin social. The post Coronavirus. O noua linie telefonica TelVerde pentru suport…

- Astfel, persoanele de peste 65 de ani și cele cu dizabilitați vor avea posibilitatea sa comande telefonic, printr-o linie speciala dedicata... The post Kaufland si Glovo lanseaza o linie telefonica cu livrare gratuita, cu plata la domiciliu, pentru varstnicii si persoanele cu dizabilitati din Timisoara…

- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in parteneriat cu Colegiul Psihologilor din Romania - Filiala Olt anunta ca, incepand cu data de 27.03.2020, pune la dispozitia persoanelor aflate intr-o situatie de risc (perceput sau real), datorita infectiei cu COVID-19, o linie telefonica de urgenta (helpline)…

- Compania Mega Image deschide o linie telefonica destinata facilitarii transmiterii de cumparaturi pentru persoanele cu varste de peste 65 de ani si pentru persoanele cu dizabilitati, informeaza marti Mega Image potrivit Agerpres. Persoanele care au peste 65 de ani si cele cu dizabilitati pot apela…

- Comitetul local pentru situații de urgența Radauți prezidat de primarul Nistor Tatar convocat in ședința duminica, 22 martie, aduce la cunoștința cetațenilor prevederile Ordonanței Militare nr.2 și informeaza printre altele ca este in curs de constituire un grup de comunicare cu persoanele in varsta…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Conform ultimelor raportari, la nivel planetar s au inregistrat peste 170.000 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depasit pragul de 6.500. In acelasi timp, aproximativ 6.000 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice, iar numarul pacientilor vindecati este de 77.790 persoane,…