- 1 Iunie, Ziua Copilului, este o sarbatoare speciala dedicata copiilor din intreaga lume. Aceasta zi are o semnificație profunda pentru cei mici, deoarece este un moment in care sunt in centrul atenției și li se fac toate mofturile. Totodata, reprezenta o oportunitate pentru ca ei sa primeasca diverse…

- Florin Tanasescu Eram, mai suntem unii, tineri si frumosi. Lumea era sau este inc’-a noastra, a lor. Ca, na, stiti dialoguri din astea: – Vai, draga, ce bine-arati! – Serios? Cat imi dai? Trairi, simtiri si amagiri… Pentru astea din urma, daca nu existau selfieurile, trebuiau inventate. Narcis, poate,…

- La 19 ani de la debut, Ovidiu Hoban, 40 de ani, decanul de varsta al campionatului, a urcat pe locul 3 all-time al celor mai longevivi jucatori care au evoluat pe prima scena a fotbalului autohton. Gazeta iți amintește cum arata lumea in 2004, anul in care Hoban debuta in Liga 1 La inceputul lui 2022,…

- Atleta americana Tori Bowie a murit la varsta de 32 de ani. Sportiva a fost gasita moarta in casa ei din Orlando, din statul american Florida, dupa ce vecinii au raportat la poliție faptul ca nu o vazusera de cateva zile, scrie cotidianul britanic The Guardian. Autoritațile locale au spus ca nu considera…

- Este doliu in lumea internaționala a artiștilor. Harry Belafonte, cunoscutul artist internațional s-a stins din viața la 96 de ani. Acesta a gasit gasit in locuința sa din Upper West Side, Manhattan, SUA.

- Vlad Obu a devenit cunoscut pe Internet datorita aparițiilor sale controversate de pe Youtube, insa mai ales dupa ce s-a aflat ca este prietenul fraților Tate. Lumea il cunoaște de pe rețele de socializare și fanii lui știu ca este un barbat rebel, iar acest lucru se intampla inca din copilarie. Vlad…

- Lumea sportului e in doliu! O voleibalista in varsta de 18 ani a murit dupa un meci din Liga Campionilor. Tanara s-a stins din viața dupa ce a cazut de la etaj, de la fereastra camerei in care era cazata in Istanbul, dupa un meci din sferturile de finala.

- Vești triste pentru iubitorii trupei ABBA! Celebrul chitarist al formației s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Muzicianul avea 70 de ani inainte sa treaca in neființa. Ce mesaj emoționant au transmis apropitari artistului internațional.