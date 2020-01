Stiri pe aceeasi tema

- Zsolt Hernadi, presedintele si directorul general al companiei maghiare MOL, prezenta și pe piața carburanților din Romania, a fost condamnat la doi ani de inchisoare de Tribunalul din Zagreb intr-un dosar de corupție la nivel inalt, transmite agenția MTI. Ivo Sanader, fostul premier al Croatiei,…

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pieței locale de business process outsourcing, anunța extinderea cu un nou centru in orașul Constanța, in urma unei investiții importante. Cea de-a 7-a locație a companiei in Romania va avea cca. 600 de angajați in urmatorii trei ani și va deservi…

- In perioada iulie-septembrie 2019, cel mai semnificativ avans al numarului de angajati s-a inregistrat in Estonia si Letonia (ambele cu 1-), Slovenia (0,5-) si Belgia (0,4-), iar cele mai semnificative scaderi au fost in Lituania (minus 1,2-), Romania (minus 1,1-), Finlanda (minus 0,5-) si Grecia (minus…

- Compania romaneasca GBR Tronics anunta deschiderea primei francize Xiaomi din Romania, in cadrul showroom-ului companiei din Centrul Vechi al Bucurestiului, situat pe str. Lipscani, nr. 68. Un etaj intreg este destinat exclusiv acestei marci.

- Harman International, recunoscuta la nivel mondial pentru branduri precum Harman Kardon, JBL sau Mark Levinson, are planuri pentru marirea echipei de 400 de angajați din Romania. Compania cauta 20 de programatori pe care sa-i angajeze in echipa de telematica a centrului auto din București. Harman a…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a anuntat luni seara o majorare a pierderilor in trimestrul al treilea ca urmare a cresterii costurilor, anunt care a fost sanctionat cu o scadere de 6,7% a cotatiei actiunilor Uber dupa inchiderea burselor de pe Wall Street, informeaza Reuters, relateaza…

- Prima companie din Romania cu capital 100% romanesc in domeniul automotive, specializata in productia de volane imbracate in piele, a inaugurat vineri o fabrica pe 7.000 de metri patrati, construita cu fonduri europene in Parcul Industrial Eurobusiness II, din Oradea.