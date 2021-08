Stiri pe aceeasi tema

- La 14/27 august 1916, dupa doi ani de neutralitate, Romania intra in Primul Razboi Mondial, ceea ce a constituit un prilej pentru afirmarea dezideratului national si pentru realizarea lui, in contextul unor imprejurari favorabile luptei de eliberare nationala a popoarelor aflate sub dominatie straina.…

- Problema optantilor unguri este o preocupare constanta a avocatului muresean prof. univ. dr. Ioan Sabau Pop. La editia din acest an a Sesiunii internationale de comunicari stiintifice „Credinta strabuna, Cultura, Civilizatie si Istorie”, ce s-a desfasurat in municipiul Toplita, in cadrul Zilelor „Miron…

- Mihai Viteazul (nascut la 1557 sau 1558), fiul lui Patrascu cel Bun (domn al Tarii Romanesti intre 1554-1557), a urcat toate treptele dregatoriilor, de la ban de Mehedinti, mare stolnic, mare postelnic, pana la mare ban al Craiovei (1593). In septembrie 1593 a devenit domn al Tarii Romanesti (1593-1601),…

- Ziua Limbii Romane, proclamata, prin Legea 53/2013, la 31 august, este marcata de autoritati si institutiile publice prin organizarea unor programe si evenimente cultural-educative cu caracter evocator sau stiintific, consacrate limbii romane. La Campina, ”Ziua Limbii Romane" va fi sarbatorita printr-un…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe, reunit joi in sedinta ordinara, a aprobat solicitarea transferarii, printr-o hotarare de guvern, a Casei de Cultura a Sindicatelor din folosinta Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania in domeniul public al municipiului, angajandu-se sa o reabiliteze in decurs de…

- La 27 iulie 1956, Romania devenea membra a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), constituita la 16 noiembrie 1945, la Paris, potrivit www.mae.ro. Delegatia Permanenta a Romaniei pe langa UNESCO a fost infiintata doi ani mai tarziu, in 1958. Aceasta asigura legatura…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe va inființa o noua secție, „Sportul pentru persoane cu nevoi speciale”, care are drept scop atragerea a cat mai multor persoane cu nevoi speciale catre activitațile sportive, identificarea de talente și legitimarea acestora, precum și crearea cadrului…

- Societatea de salubritate TEGA S.A. impreuna cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Sistem de management integrat al deșeurilor” in județul Covasna (ADI-SIMD), Depozitul Ecologic ECO Bihor de la Let și Organizații de Transfer de Responsabilitate (OTR-uri) partenere vor demara, incepand cu data…