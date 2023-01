In anii ‘90, Liliana Fedorca era una dintre cele mai cunoscute vedete ale scenei muzicii ușoare romanești. Alaturi de Manuela Fedorca, sora sa, cele doua artiste au incercat in anii 2000 sa se reinventeze sub titulatura de Elixir, insa perioada in care au facut tranziția nu s-a dovedit una chiar potrivita. Zecile de festivaluri dedicate muzicii ușore caștigate și sute de spectacole au fost bagate pentru o perioada la cutia cu amintiri, iar artistele s-au indreptat catre alte zone profesionale. Daca Manuela a laes sa-și deschisa propria gradinița, Liliana Fedorca a imbratisat o noua cariera, aceea…