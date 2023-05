Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul și compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, care are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanța. Pentru cele 4 zile și 4 nopți sunt așteptați peste 150 de artiști și DJ-i de top,…

- Rapper-ul si compozitorul american Lil Pump va canta anul acesta, in premiera la Neversea, pe scena principala a festivalului care are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanta. Pentru cele 4 zile si 4 nopti sunt asteptati peste 150 de artisti si DJ-i de top si zeci de mii de fani, potrivit…

- Rapper-ul și compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a festivalului. Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanța.Pentru cele 4 zile și 4 nopți sunt așteptați peste 150 de artiști și DJ-i…

- Rapper ul si compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a festivalului. Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa are loc intre 6 9 iulie, pe Neversea Beach din Constanta. Pentru cele 4 zile si 4 nopti sunt asteptati peste 150 de artisti si DJ…

- CEA MAI CAUTATA PIESA DE PE SHAZAM IN 2022, „LOVE NWANTITI”, SE VA AUZI IN ACEASTA VARA LA MALUL MARII NEGRE Cantarețul, compozitorul și producatorul nigerian CKay vine pentru prima data in Romania, la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea, care are loc in Constanța, pe plaja Neversea…

- Cantarețul, compozitorul și producatorul nigerian CKay vine pentru prima data in Romania, la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea, care are loc in Constanța, pe plaja Neversea Beach, intre 6-9 iulie 2023.

- Peste 75000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni, intr-o conferinta…

- Au inceput inscrierile pentru echipa de voluntari a celei de-a cincea editii a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa: NEVERSEA. Iubitorii festivalului de la malul Marii Negre vor putea sa traiasca vara aceasta o experienta de neuitat, o aventura completa in lumea evenimentului. Echipa va…