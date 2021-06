Lil Baby si Lil Durk lanseaza albumul „The Voice Of the Heroes”

Stiri pe aceeasi tema

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Lucia lanseaza piesa ”Who”, primul single de pe urmatorul EP de studio al artistei, IMMERSIA, programat pentru lansare in toamna acestui an. Videoclipul este regizat, filmat și editat de Raluca Margescu. ”Nascuta pe parcursul unui an din intalnirea dintre un demo instrumental de care m-am indragostit,…

- Olivia Rodrigo iși lanseaza albumul de debut – „Sour”, pe care se regasesc și piesele „Drivers license”, „Deja vu” și „Good 4 u”. De ce a fost atat de așteptat acest album? Simplu, a inceput sa scrie recorduri pe masura ce se adunau piesele pentru el. Piesa de debut Olivia Rodrigo , “Drivers license”,…

- Romania este printre primele țari in care grupul LafargeHolcim lanseaza cimentul verde ECOPlanet. Romania și Germania lanseaza simultan, in premiera la nivelul grupului LafargeHolcim, cimentul verde ECOPlanet, cu emisii de CO2 reduse cu peste 40%; De altfel, Holcim vine cu o noutate in segmentul industrial,…

- Holly Humberstone lanseaza single-ul „Haunted House”. Casa copilariei lui Holly Humberstone este o casa ciudata, ciudata, ciudata. Utilizata anterior ca locuința de servitori pentru un castel din apropiere, se prabușea in jurul familiei artistei. Parțile sale cele mai interesante, salvate de hoardele…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- AMNA colaboreaza pentru prima oara cu Liviu Teodorescu și lanseaza „Sper s-o iubești”, o poveste emoționanta pusa pe note muzicale despre iubirea pe care candva doi oameni au trait-o, dar și despre karma. De multe ori pot aparea obstacole care par a fi de nicaieri, chiar și atunci cand in mod firesc…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…