Stiri pe aceeasi tema

- Toate informațiile cu privire la evoluțiile stranierilor din week-end-ul 16-17 septembrie 2023 pot fi urmarite in liveVLOG-ul GSP.ro. Alexi Pitu, primul gol in tricoul lui Bordeaux Alexi Pitu (21 de ani) a marcat primul gol in tricoul lui Bordeaux, reușita decisiva din victoria 2-1 de pe terenul lui…

- Echipa franceza Girondins de Bordeaux a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Valenciennes, in etapa a sasea din Ligue 2. Romanul Alexi Pitu a marcat golul victoriei oaspetilor.Antrenorul bordelezilor, David Guion, a inceput meciul de la Valenciennes cu atacantul roman Alexi Pitu pe banca…

- Reglementarea europeana și inflația ''maresc prețul mașinilor, care devin aproape bunuri de lux. O parte din piața deja nu mai exista, e vorba de clienții care nu-si mai pot cumpara o mașina noua. In acest context, Dacia devine din ce in ce mai mult o alternativa rezonabila''. Xavier Martinet, directorul…

- Florin Nița (36 de ani) este tot mai aproape de un transfer la parametru zero la Lille. Agenția score.fr anunța ca acesta concureaza cu Thomas Didillon (27 de ani, Cercle Brugge) pentru a fi dublura titularului Lucas Chevalier (21 de ani). Dupa ce Ciprian Tatarușanu a aparat la Nantes și Lyon, iar Ionuț…

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…