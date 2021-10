Ligue 1: PSG vs Lille - Campioana, tocmai bună de jumulit PSG o primește acasa, vineri seara (ora 22:00), pe OSC Lille, chiar formația care i-a suflat titlul în sezonul trecut.

La Paris, lucrurile nu merg cum viseaza șeicii.



PSG are 28 de puncte, s-a detașat în frunte, dar remiza din &"clasicul Franței&", 0-0 cu Olympique Marseille, dar mai ales eșecul cu Stade Rennes, 0-2, de acum 3 etape, arata ca parizienii au slabiciuni și nu sunt deloc o trupa invincibila.

Este adevarat ca PSG n-are rivala în Hexagon, iar titlul este obligație de serviciu.

Lens, aflata pe locul secund, are 21 de puncte, iar Nice, gruparea pregatita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

