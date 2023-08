Ligue 1: PSG nu reușește decât un egal în faţa lui Lorient, 0-0 în prima etapă din campionatul francez Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu Lorient, intr-un meci contand pentru prima etapa din Ligue 1, anunța news.ro. Fara cei trei jucatori a caror situatie nu este inca solutionata – Mbappe, Neymar si Verratti, PSG a dominat prima repriza, a avut posesie si a trimis sapte suturi catre poarta oaspetilor, insa acestia au fost aproape de deschiderea scorului in minutul 42, prin Abergel. In partea secunda , desi posesia a fost covarsitoare in favoarea parizienilor, Lorient a reusit sa neutralizeze echipa gazda care nu a inscris, iar partida s-a incheiat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

