Echipa germana Bayer Leverkusen a invins duminica, in deplasare, scor 3-2, formatia Werder Bremen, in etapa a 24-a din Bundesliga.Intr-un alt meci, Union Berlin a incheiat la egalitate, scor 1-1, in deplasare, cu echipa Wolfsburg.

Atacantul lui Lens, Lois Openda, a marcat un hat-trick in 4 minute și 30 de minute, duminica, in meciul cu Clermont, in cadrul celei de-a 27-a etape din campionatul Franței.Acesta este cel mai rapid hat-trick in Ligue 1 din ultimele 50 de sezoane, conform publicației L`Equipe.

Bayern Munchen a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia VfB Stuttgart, intr-un meci din etapa a 23-a a Bundesligii.

Formatia Paris Saint-Germain a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Olympique Marseille, in etapa a XXV-a a campionatului Frantei, anunța news.ro.

Lazio a trecut in deplasare cu 2-0 de Salernitana, duminica, in etapa a 23-a din Serie A, intre cele doua meciuri ale echipei din Roma cu CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile de finala ale Europa Conference League, potrivit Agerpres.

Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei si actualul lider al clasamentului, a pierdut partida disputata sambata in deplasare cu formatia AS Monaco (scor 1-3), in etapa a 23-a din Ligue 1.

Echipa franceza PSG a invins miercuri, in deplasare, formatia Montpellier, scor 3-1, intr-un meci in care s-au accidentat Mbappe si Sergio Ramos, anunța news.ro.

Echipa CS Dinamo Bucuresti a obținut o victorie in deplasare contra formației SCM Zalau cu scorul de 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-15), sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin, prima a returului, anunța Agerpres.