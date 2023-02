Stiri pe aceeasi tema

Portarul roman Ionut Radu a debutat duminica la noua sa echipa, Auxerre, cu o infrangere suferita pe teren propriu in fata echipei Montpellier, scor 0-2.

Un proces major al Departamentului de Justitie al SUA impotriva Google, parte a grupului Alphabet, din cauza dominatiei sale asupra tehnologiei publicitare ar putea ajuta rivalii si site-urile web care vand spatiu publicitar, dar lasa un viitor incert pentru agentii de publicitate, au declarat experti…

Echipa franceza Olympique Marseille a invins luni, in deplasare, scor 2-1, formatia Montpellier, intr-un meci al etapei a 17-a din Ligue 1.

Paris, 2 ian /Agerpres/ - Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a suferit prima infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe terenul ocupantei locului secund, RC Lens (scor 1-3), duminica seara, intr-o partida din etapa a 17-a a sezonului, conform Agerpres.

Frantuzoaica Julia Simon a castigat duminica proba feminina de urmarire de la Kontiolahti (Finlanda) contand pentru Cupa mondiala de biatlon, scrie AFP, potrivit Agerpres.

In primul meci din cadrul stagiului de pregatire pe care nationala U16 il desfasoara in Macedonia de Nord, tricolorii s-au impus, scor 4-0, potrivit news.ro.

Starul galez Gareth Bale a cucerit titlul de campion la primul sau sezon in Major League Soccer (MLS), liga profesionista de fotbal din SUA, sub culorile echipei Los Angeles FC, care a invins cu 3-0 la loviturile de departajare formatia Philadelphia Union, la capatul unui meci derulat parca dupa…

Alin Petrache, președitele Federației Romane de Rugby, a caștigat procesul cu Victor Istrate, fost vicepreședinte al federației. Istrate l-a calomniat in spațiul public pe Petrache. Fostul vicepreședinte a declarat ca Petrache a intrat pe ușa din dos in rugby, ca nu are valoare și ca nu merita sa…