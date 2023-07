Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Gheorghe (Enache), consiliera Gabrielei Firea, „a solicitat astazi suspendarea contractului de munca” pe perioada desfașurarii anchetei „pentru a nu afecta percepția publica privind activitatea ministrului Gabriela Firea”, a anunțat Ministerul Familiei, vineri, 7 iulie.„Orice fel de abuz asupra…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a decis eliberarea din functie, la cerere, a mai multor consilieri ai premierului. Astfel, potrivit deciziilor publicate in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Mara Mares, Iulian Chifu si Valentin-Sorin…

- Gabriela Firea, propusa in fruntea ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a abordat un subiect extrem de delicat, la votarea Guvernului in Parlament: violența domestica. Spunem `delicat` pentru ca unii politicieni au fost implicați in scandaluri de amploare in acest sens, care vizeaza…

- Ministrul Gabriela Firea anunta imbunatatirea programului prin care sunt sprijinite financiar cuplurile infertile. Va fi lansata o platforma digitala pentru depunerea dosarelor, iar perioada in care pot fi trimise completari ale dosarului creste de la 5 la 15 zile. Social-democrata aflata la șefia Ministerului…

- Nemultumiți de propunerea ministrului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin care copiii care sunt crescuți intr-un mediu impropriu vor fi luați de langa familiile lor, mai mulți romi s-au adunat in fata la Palatul Cotroceni.„Nivelul de trai e foarte scazut si impui o norma ca aceasta in…

- In noul guvern se preconizeaza sa dispara ministerul Sportului și cel al Turismului, au declarat inalți oficiali din Coaliție pentru Libertatea. De asemenea, PSD și PNL negociaza pentru ministerul Transporturilor, dorit de Marcel Ciolacu pentru Sorin Grindeanu. PSD și PNL se reunesc, marți, 16 mai 2023,…

- Dupa ce a pompat zeci de milioane de lei in angajari si in infiintarea ministerului lui Firea, asa-numitul minister al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, PSD se gandeste acum sa-l desfiinteze, afirma surse din acest partid. La schimb, PNL ar urma sa desfiinteze, in viitorul guvern, condus…