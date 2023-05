Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca daca greva profesorilor va continua, exista posibilitatea de prelungire a cursurilor si de reprogramare a calendarului de evaluari, astfel incat niciun elev sa nu sufere de pe urma acestei situații. „In acest moment nu suntem in situatia in care sa temporizam in vreun fel calendarul de examene anuntat. Singurul lucru pe care l-am facut este sa amanam desfasurarea evaluarii pentru clasa a VI a, acea evaluare sistemica.(…) In ceea ce priveste examenele nationale, din nou, in acest moment calendarul ramane in picioare. A inceput de astazi perioada de…