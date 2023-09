Liga Manchester City. UEFA Champions League merge mai departe Peisajul financiar din UEFA Champions League, crema anuala a Big Five, a devenit din ce in ce mai specializat. In cautarea profitului, dar mai ales a sustenabilitații. Eterna provocare a fotbalului european, capacitatea de a genera venituri, nu a fost niciodata mai spinoasa.Sumele aliniate la startul ultimei ediții clasice a UCL sunt amețitoare. Premiile totale depașesc 2 miliarde de euro. Victoria obținuta in grupe valoreaza 2,8 milioane de euro, iar un egal aproape un milion de euro. Prezența in semifinale inseamna 15,5 milioane, iar caștigarea trofeului, 4,5. Nici nu s-ar putea altfel. Dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul englez Harry Kane (Tottenham) a semnat vineri, pentru patru sezoane, pana in vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anuntat, sambata, clubul bavarez intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP. Transferul lui Kane (30 de ani), considerat inlocuitorul lui Robert Lewandowski,…

- Atacantul englez Harry Kane (Tottenham) a semnat vineri, pentru patru sezoane, pana in vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anuntat, sambata, clubul bavarez intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP, conform Agerpres.Transferul lui Kane (30 de ani), considerat inlocuitorul…

- Barcelona are aceleași dificultați financiare și plecarea lui Dembele la PSG ar putea afecta echipa. Real Madrid i-a pierdut pe Courtois și Arda. In plus, nu are varf. Pe acest fond, Simeone spune: „Victoria e totul”. Va repeta Atletico Madrid triumful din 2021? La Liga, intrecerea celui mai așteptat…

- Neymar, atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, nu a jucat niciun minut din niciunul dintre meciurile din turneul japonez, dar nu este ingrijorat de inceputul de sezon.Dupa infrangerea de marti cu 2-1 in fata lui Inter Milano, el a declarat ca "se simte bine". "Dar nu stiu cand voi juca…

- Ilkay Gundogan, adus de Barcelona in aceasta vara, de la Manchester City, a suferit o leziune la adductori in victoria contra lui Real Madrid, 3-0, și a devenit indisponibil pentru o buna bucata de vreme. Catalanii l-au pierdut și pe Christensen, de asemenea accidentat. Cu destula șansa și foarte eficace,…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a aflat pretul fixat de echipa franceza Paris Saint-Germain pentru a accepta transferul starului sau Kylian Mbappe: 250 de milioane de euro, informeaza cotidianul Marca, potrivit Agerpres."Telenovela Mbappe a intrat in faza finala. De cateva zile, cei de la Real…

- 21 iulie, ora 10, Spania-Costa Rica, 3:0 (3:0) Se intoneaza cele doua imnuri, imnul Spaniei, fara versuri. Antrenorul iberic JORGE WILDE, adopta sistemul 1-4-3-3, iar AMELIA VALVERDE, coachul costarican sistemul 1-3-4-3. Meciul s-a jucat in Noua-Zeelanda, teren foarte bun, ploaie si vant puternic. Selectionata…

- Fundasul nationalei de fotbal a Frantei, Lucas Hernandez, a finalizat transferul de la Bayern Munchen la Paris Saint-Germain, a anuntat duminica gruparea din Bundesliga, potrivit Agerpres."Ii multumim lui Lucas Hernandez pentru cei patru ani foarte reusiti impreuna. Intotdeauna a dat totul, am fost…